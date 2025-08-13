Viran productores a siembra de soya

Productores que hasta el ciclo recién concluido, apostaron por maíz y sorgo, podrían gradualmente virar hacia el cultivo de oleaginosas, las cuales aparentemente son más rentables.

Por ello, líderes agrícolas invitan a los agricultores de la región, a conocer las ventajas de sembrar soya, cultivo que este ciclo pasado 2024-2024, tuvo un buen rendimiento.

Hay que señalar que hasta 5.5 toneladas por hectárea arrojó la siembra de esta legumbre, por ello, la directiva de la Asociación de Pequeños Propietarios, busca introducir a sus agremiados, a este cultivo.

Liborio Peña, presidente de esa entidad, indicó que todos los hombres del campo, están invitados este miércoles a 13 de agosto, a participar en ponencia en torno a esta legumbre.

En esta exposición, se darán los pormenores sobre:

- Información técnica

- Comercialización

- Seguro agrícola

La cita es las 10:00 horas en las instalaciones de esa asociación en calle Liberta número 107, fraccionamiento Río Bravo con entrada libre para todos los interesados.

Ante la falta de rentabilidad en los granos tradicionales de la región, ahora los productores agrícolas, buscan otros horizontes.