Detecta clienta robo de gasolina

Esta misma situación la dio a conocer Azucena Arias, quien dijo "me quedé sin gasolina y llevé una yoga de 20 litros a llenar, pero me faltaban casi tres litros, le dije al despachador que solo le iba a pagar lo que me dio pero me dijo que no, que tenía que pagar lo que marcaba la máquina, al final me cobraron los 20 litros".

Ante esa situación es evidente que hace falta una inspección por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a todas las gasolineras de Río Bravo, esto con el fin de que los clientes sepan cuales son las que si despachan litros de a litro.