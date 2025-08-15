Habilitan Sentri para estudiantes

Estudiantes que a diario cruzan de México a Estados Unidos para cursar educación básica, medio-superior y universidad, ahora tienen carril exclusivo.

La administración del Puente Internacional Río Bravo-Donna, del lado mexicano, notificó a automovilistas que trasladan a estos estudiantes sobre línea reservada.

"El carril izquierdo de los soldados fue gestionado y autorizado exclusivamente para agilizar el paso de los estudiantes que van a la escuela.

"Solo es una hora de 6 AM a 7 AM, este acceso es solo para vehículos con el gafete designado que se entregó previamente a los padres de familia designados", reza aviso.

Las largas filas con hasta dos o tres horas de demora, no permitían a alumnos llegar a tiempo a clases, por lo que se tomó está determinación.

Este carril destinado a alumnos que estudian en el valle de Texas, es un equivalente al carril Sentri que existe en otros cruces internacionales.