Estudiantes de la UAT Río Bravo solicitan una ruta de transporte

Río Bravo, Tamps.- Estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), campus Río Bravo, piden se abra una ruta de transporte público hacia esa casa de estudios, en la inteligencia de que no todos los jóvenes que cursan una carrera cuenta con medio de transporte propio.

El campus es la institución educativa pública más distante de toda la geografía de la cabecera municipal, pues las instalaciones de la UAT, se ubican en un recóndito punto al nororiente de la cabecera municipal, en avenida República Mexicana.

Resulta que debido a la distancia, ninguna ruta de transporte colectivo llega a las puertas de la UAT, por parte de ninguno de los dos sindicatos que aglutinan a los microbuses: Sindicato de Trabajadores de la Industria del Autotransporte (Stiat) y Transporte Regional de Tamaulipas (TRT).

Sofía Villarreal Roque es la joven alumna que puso el dedo en el renglón, pues hizo énfasis en que no todas las familias tienen acceso a un vehículo propio, ya sea coche, motocicleta o automotor de cualquier tipo.

La joven se dirigió a la dirección y a la rectoría, pues "Algunos de nosotros enfrentamos algunos retos como el de acceso al transporte; muchos de nosotros no contamos con auto propio y el transporte público no llega al campus. Sabemos que este es un desafío importante", pero esperan el apoyo de las autoridades no sólo de la universidad, sino de la Delegación del Transporte, autoridad encargada de abrir nuevas rutas.

Cabe señalar que en el campus se efectúan actividades de lunes a sábado.

Recalcó que la meta es que "Todos los alumnos puedan acceder a sus clases sin dificultades", pues resaltó que desde la existencia de 18 años del plantel, nunca se ha contado con transporte público para los alumnos.