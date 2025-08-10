Incorporan a los alumnos al programa ´Rita Cetina´

Con toda anticipación, se viene exhortando a los padres de familia para que alisten requisitos para estudiantes de preescolar y primaria, con la finalidad de que sean incorporados como beneficiarios de la beca Rita Cetina.

El anuncio fue dado a conocer, además de la presidenta de la República, por Julio León, quien anticipó que en el mes de septiembre se estarán incorporando al programa todos los alumnos de kínder, escuelas primarias, y secundarias.

Será mediante una plataforma digital debidamente acreditada por el Gobierno Federal, a la cual tendrán acceso para su incorporación.

Y será mediante la misma tarjeta en la que se depositará a los otros hijos becados, en donde recibirán el estímulo económico a través de la misma contraseña del usuario.

Así mismo se explicó que, por conducto de la Coordinación Nacional de becas, también se extenderá una beca más para los jóvenes de bachilleratos públicos.

En el caso de Río Bravo, los interesados, para mayor información, pueden acudir a lo que son las oficinas centrales que aún ostentan el logotipo de "Becas Benito Juárez", las cuales se localizan en el Mercado Ejidal.

REQUISITOS:

. CURP del tutor y del estudiante

. Identificación oficial del tutor

. Comprobante de domicilio

. Correo electrónico y número de celular del tutor.