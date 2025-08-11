Deambula abuelo en Reynosa

Adulto mayor que sufrió un episodio de amnesia, apareció en el vecino municipio de Reynosa, hasta donde llegó por su propio pie, sorteando todos los peligros de la carretera.

Luego de varios días fuera de su hogar, el abuelito fue reconocido por residentes de Río Bravo en visita a nosocomio, quienes dieron la voz de alerta para que su familia conozca su paradero.

Dichos testigos reportaron esta mañana que un señor de la tercera edad caminaba anoche por la carretera Monterey-Reynosa y que el llegó hasta el Hospital Materno Infantil.

La joven Lu Montoya se acercó a preguntarle su nombre el abuelito, quien dijo llamarse Leonardo Sánchez Hernández y el dijo estar buscando a su hija Ermenegilda Sánchez en Rio bravo.

En un episodio de amnesia y desorientación, el adulto mayor tomó la carretera Río Bravo-Reynosa, hasta llegar al punto en donde se ubica el nosocomio estatal.

La joven preocupada dice que se llamó desde anoche a Protección Civil y aseguraron que irían por él, pero hasta esta mañana de domingo se sigue esperando por lo que ahora se apoya en las redes sociales para encontrar a la familia del abuelito.