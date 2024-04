Atienden a mascotas rescatadas y enfermas

Río Bravo, Tamaulipas.

Delia Chavez, responsable del "Hogar Canino Amor Sin Raza" Río Bravo, dijo que hasta ahora en ese refugio habitan un aproximado de 76 mascotas, entre ellas algunas que han sido rescatadas con enfermedades y que por lo tanto se encuentran en tratamiento.

"Te preguntarás, y ¿dónde están los donativos? tenemos alrededor de 76 crayolitas, 15 crayolitas están en tratamiento, unos con problemas de piel, atropellados, desnutridos y hace días se dieron dos de alta con cáncer y tumores venéreos transmisibles".





Dijo que todo eso consiste en gastos de medicamentos que se les suministran diariamente, ya que así se requiere para que puedan recuperar la salud y volver a tener una vida de calidad en el hogar canino, o bien, ser adoptados por alguna familia con buenos sentimientos.

Es difícil no ayudarlos, a veces rescatan hasta tres en un solo día.

"Son perritos rescatados que quedan en tratamiento y no pido dinero para solventar, trato de resolverlo con rifas, de mi dinero o donativos que hace la gente para poderlos sacar adelante. A veces Dios me pone a más en mi camino y es difícil no ayudarlos, porque a veces se me agotan los recursos y es cuando me veo en la necesidad de pedir auxilio".