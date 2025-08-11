Familia herida en volcadura

Integrantes de una familia resultaron seriamente lesionados en una aparatosa volcadura, informaron autoridades de la Guardia Nacional y Guardia Estatal.

El accidente automovilístico se registró este domingo en el kilómetro 65 de la carretera federal Victoria-Matamoros en el municipio de Padilla Tamaulipas.

Al lugar arribaron paramédicos de protección civil del municipio de Padilla, quienes le brindaron los primeros auxilios a los integrantes de la familia que resultaron lesionados en este percance carretero.

Posteriormente los ciudadanos heridos fueron trasladados en una ambulancia a instituciones medicas de la capital del estado y de padilla para que recibieran atención médica.

Los lesionados viajaban en una camioneta Ford, Sport Track, gris, unidad que dio varias volteretas sobre la carretera federal, para finalmente quedar sobre la cinta asfáltica.

Los elementos de la Guardia Nacional y Guardia Estatal, acordonaron el área y realizaron actividades de vialidad, para dar paso a los automovilistas que transitaban sobre la importante via de comunicación.



