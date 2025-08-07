Tren embiste a jinete y su caballo en Casas; ambos pierden la vida

Villa de Casas, Tam.– Una trágica escena se registró la mañana de este jueves en el ejido San Francisco, donde un hombre de 65 años y su caballo fallecieron al ser embestidos por el tren.

La víctima, identificada como Melquiades Almijo, montaba su caballo cuando fueron impactados por la locomotora a la altura del kilómetro 20 de la carretera a Zaragoza.

El tren los arrastró varios metros, provocando la muerte instantánea de ambos.

Fueron habitantes de la comunidad quienes descubrieron el cuerpo a un costado de las vías férreas y dieron aviso a sus familiares.

Minutos más tarde, autoridades arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.