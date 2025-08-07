Tren embiste a jinete y su caballo en Casas; ambos pierden la vida

Tren embiste a jinete y su caballo en Casas; ambos pierden la vidaEl impacto fue mortal y ambos perdieron la vida en el lugar. Autoridades y vecinos acudieron tras el hallazgo del cuerpo.
Villa de Casas, Tam.– Una trágica escena se registró la mañana de este jueves en el ejido San Francisco, donde un hombre de 65 años y su caballo fallecieron al ser embestidos por el tren.
La víctima, identificada como Melquiades Almijo, montaba su caballo cuando fueron impactados por la locomotora a la altura del kilómetro 20 de la carretera a Zaragoza.
El tren los arrastró varios metros, provocando la muerte instantánea de ambos.
Fueron habitantes de la comunidad quienes descubrieron el cuerpo a un costado de las vías férreas y dieron aviso a sus familiares.
Minutos más tarde, autoridades arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.
EL MAÑANA RECOMIENDA