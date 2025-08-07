Se suicida policía

Xicoténcatl, Tam.

La mañana de este miércoles, un agente de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, en activo, fue encontrado sin vida dentro de una patrulla estacionada frente a la plaza principal y a escasos metros de la presidencia municipal de Xicoténcatl.

La FGJE informó que se iniciaron las investigaciones correspondientes y que, de las primeras diligencias, se desprende la posibilidad de un suicidio, aunque no se descarta ninguna línea de investigación.

En redes sociales circula un mensaje atribuido al elemento, en el que se despide de su esposa, hijos y compañeros, expresa sentirse culpable por sus decisiones y menciona que busca evitar afectar a terceros. También hace alusión a amistades tanto dentro como fuera de la corporación y pide respeto a su última voluntad.



