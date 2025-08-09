Alistan Centro de Atención para los Adultos Mayores

Finalmente y en tiempo muy breve, está por concluirse espacio para abuelitos en condición de calle en Nuevo Progreso.

Ubicado en calle Tampico con Revolución en la colonia 10 de Noviembre, este espacio será la mejor opción para alojar abuelitos abandonados en condición de calle o migrantes.

El impulsor de este proyecto es Benito García Badillo, quien informó a los medios del avance de este proyecto.

“Bendito Dios, misión cumplida, terminamos con la tercera etapa de la construcción del Centro de Atención Temporal para el Adulto mayor.

“Ahora a esperar la inauguración donde se reconocerán como miembros honorarios a nuestros donadores”, quienes aportaron en efectivo y especie.

Y agregó: “gracias a ellos se está logrando contar con este centro de atención en la villa de Nuevo Progreso”.

Hay que resaltar que hasta ahora, no existe en albergue, refugio o casa hogar para adultos mayores en Nuevo Progreso.

Solamente la cabecera municipal, cuenta con este tipo de instalaciones:

- Asilo Mater Dei

- Asilo Quietud

Ahora solo restan los detalles para posteriormente poner fecha de inauguración.