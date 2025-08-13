Tamaulipas

Accidente se registró en el kilómetro 134 de la carretera Victoria-Matamoros a la altura del Retén Militar "El Ribereño
  • Por: Enrique Manilla
  • 13 / Agosto / 2025 -
Choca reynosence

Ciudadano de la ciudad de Reynosa herido en accidente automovilístico.

Residente de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, resultó lesionado al participar en un accidente carretero, informaron autoridades de la Guardia Nacional y Guardia Estatal.

El accidente automovilístico se registró en el kilómetro 134 de la carretera federal Victoria-Matamoros a la altura del Retén Militar "El Ribereño" o "La Coma" del municipio de Cruillas, Tamaulipas.

Al lugar arribaron paramédicos del Centro Regional de Emergencias San Fernando, quienes brindaron los primeros auxilios al señor Juan Francisco Solís de 49 años y domicilio en la ciudad fronteriza arriba citada.

