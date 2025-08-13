Choca reynosence

Residente de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, resultó lesionado al participar en un accidente carretero, informaron autoridades de la Guardia Nacional y Guardia Estatal.

El accidente automovilístico se registró en el kilómetro 134 de la carretera federal Victoria-Matamoros a la altura del Retén Militar "El Ribereño" o "La Coma" del municipio de Cruillas, Tamaulipas.

Al lugar arribaron paramédicos del Centro Regional de Emergencias San Fernando, quienes brindaron los primeros auxilios al señor Juan Francisco Solís de 49 años y domicilio en la ciudad fronteriza arriba citada.