Nuevo Laredo reafirma liderazgo industrial; llega inversión millonaria con nueva planta boing

Con una inversión privada superior a los 600 millones de pesos y la expectativa de generar 300 empleos directos y mil indirectos, este jueves se colocó la primera piedra de la nueva planta industrial de la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, S.C.L., empresa 100% mexicana, en un evento que reafirma el papel de esta ciudad como eje estratégico para la inversión en el sector industrial y exportador.

La ceremonia fue encabezada por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, acompañada por la secretaria de Economía de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deándar; Patricia Izarrarás Aviña, presidenta del Consejo de Administración de la cooperativa; y Fermín Zenteno Rojas, presidente del Consejo de Vigilancia.

La alcaldesa destacó que su gobierno trabajó hombro a hombro con los directivos y otorgó todas las facilidades para concretar la instalación de este proyecto en la ciudad ya que representa un impulso para la economía local.

"Nuevo Laredo es, y seguirá siendo, un eje económico clave en México. Su posición geográfica, puerta de entrada al mercado más grande del mundo, lo convierte en un imán para inversiones visionarias. Aquí, la logística se optimiza, el comercio se dinamiza y las oportunidades trascienden fronteras.

Como gobierno municipal, hemos trabajado sin descanso para cimentar las condiciones que atraigan proyectos de esta magnitud. La modernización de vialidades, el mantenimiento de infraestructura urbana y la ampliación de servicios como el alumbrado público no son solo compromisos administrativos: son pilares para generar empleos de calidad y mejorar la vida de quienes habitan esta gran ciudad", manifestó la alcaldesa.

La presidenta municipal reconoció el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha impulsado obras de infraestructura que elevan la competitividad de Tamaulipas y lo posicionan como un estado vanguardista en atracción de inversiones.

Por su parte, la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, destacó el trabajo en conjunto de los tres niveles de gobierno, para concretar la llegada de nuevas inversiones al estado y que Nuevo Laredo reafirme su liderazgo comercial e industrial.

"Nuevo Laredo se consolida así como un polo de atracción de inversiones y como plataforma estratégica para la exportación y lo haremos con talento tamaulipeco, con empleo local y con orgullo regional; gracias a la cooperativa Pascual por creer en esta tierra", señaló la secretaria.

La elección de Nuevo Laredo para esta planta responde a su ubicación estratégica, que permitirá cubrir con eficiencia el mercado del norte de México y facilitar la exportación hacia Estados Unidos.

En este sentido, Patricia Izarrarás Aviña, presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, afirmó que en Nuevo Laredo, además de encontrar una tierra de oportunidades para su crecimiento, tuvieron el acompañamiento y respaldo del Gobierno Municipal para hacer realidad esta nueva nave industrial.

"La planta Nuevo Laredo no solo es un hito, es nuestra historia, es también una plataforma logística y estratégica que nos permitirá mejorar nuestros tiempos de distribución y ampliar nuestra presencia en el norte del país, así como el mercado es internacionales, no es casualidad que hayamos elegido este lugar; Nuevo Laredo es uno de los puntos más importantes para las exportaciones de México una puerta clave hacia América del Norte y estamos convencidos de que su ubicación privilegiada potenciará nuestro crecimiento y competitividad", manifestó Izarrarás Aviña.

En el evento estuvo presente el diputado federal, Carlos Canturosas Villarreal; los diputados locales, Ana Laura Huerta y Sergio Ojeda, así como diputado texano, Richard Raymond, el cónsul de México en Laredo, Texas, Juan Carlos Mendoza; autoridades militares, municipales y miembros de la cooperativa.

Con esta nueva planta, la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual fortalece su presencia en el país y abre una nueva etapa en su historia, consolidando a Nuevo Laredo como un punto clave para la producción y exportación de sus reconocidas bebidas.