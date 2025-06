Prepa en Nuevo Laredo impondrá mochilas transparentes para reforzar seguridad

La violencia que ha surgido entre alumnos de secundarias y preparatorias, donde a veces hasta heridos hay, ha orillado a la directiva de una preparatoria federal de Nuevo Laredo a obligar al uso de mochilas transparentes.

A partir del próximo ciclo escolar 2025-2026, que arranca en agosto, los alumnos tendrán que adquirir y usar mochilas transparentes que permitan en los operativos de revisión verificar que no lleven objetos prohibidos, ni punzocortantes ni juegos de distracción, afirmó Sarahí Ávalos Limón, directora de la preparatoria federal Profesor Juvenal Boone Flores.

La directora explicó que la medida busca mejorar la seguridad interna del plantel y como parte de una estrategia preventiva.

"Hemos detectado que los jóvenes se dan las habilidades para introducir cosas que no están permitidas en la escuela, hasta el momento no hemos tenido problema que introduzcan ningún tipo de objeto que represente peligro, sólo algunos juegos que no están permitidos", reveló Ávalos.

La medida busca facilitar la detección visual de objetos que pudieran representar un riesgo para los miembros de la institución, aclaró, además de promover un entorno más seguro.

La directora recalcó que esta medida se alinea a la iniciativa aprobada por el Congreso de Tamaulipas en el año 2025, que fomenta el uso de mochilas transparentes en las escuelas del estado.

"Se está implementando para iniciar el ciclo escolar 2025-2026, el cual dará inicio el próximo 25 de agosto, para que inicien con mochila transparente", afirmó Ávalos.

Puntualizó que, además, la directiva del plantel acordó reforzar la estrategia con otras acciones de seguridad complementarias.

Enfatizó que para lograr el éxito en la seguridad interna también están involucrando a los padres de familia en la implementación de esta política.

"La participación activa de las madres y padres de familia también es muy importante en esta estrategia", apuntó.

"Hasta este momento hemos tenido muy buena respuesta de los padres de familia, la idea de la mochila transparente surgió de los mismos padres de familia a lo largo del ciclo escolar que termina, no hay objeción por la decisión de la directiva del plantel", declaró Ávalos.

De esta forma, indicó, la Preparatoria Federal por Cooperación reafirma su compromiso con el bienestar y la prevención en la comunidad estudiantil, sumándose a los esfuerzos del Estado para tener espacios seguros.