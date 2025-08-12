Invita N. Laredo a campaña de esterilización

Del 27 de agosto al 3 de septiembre, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Bienestar Animal, llevará a cabo una campaña gratuita de esterilización dirigida a perros y gatos recién rescatados o en situación de calle, como parte de las acciones para proteger y mejorar la calidad de vida de los animales.

Para acceder a este beneficio, es necesario registrarse previamente en las oficinas de la Dirección de Bienestar Animal, ubicadas en Héroes de Nacataz 3301, presentando copia de identificación oficial, comprobante de domicilio y, en caso de tratarse de un animal callejero, brindar un espacio seguro para su recuperación.

El registro se podrá realizar del 11 al 15 de agosto o hasta agotar fichas, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Estas acciones no solo previenen la sobrepoblación, sino que también fomentan el cuidado responsable y la protección de los animales más vulnerables.