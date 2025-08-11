Entregan tres nuevas calles en N. Laredo

En una productiva jornada de trabajo en el sector poniente de la ciudad, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal entregó a los vecinos de la colonia Nueva Victoria (Olivos I) tres calles completamente rehabilitadas con concreto hidráulico, resultado de una inversión total de 5 millones 847 mil 779.21 pesos.

Estas acciones representan un avance importante en la modernización de la infraestructura vial del sector, lo que permitirá a cientos de familias contar con calles más seguras, limpias y duraderas, así como una imagen urbana renovada que impactará de manera positiva en su calidad de vida.

"Estas obras son el reflejo del compromiso que tenemos con las familias de la colonia Nueva Victoria; nuestro objetivo es que cada vecino cuente con calles dignas, seguras y de calidad, porque eso significa bienestar y desarrollo para todos. Seguiremos trabajando con la misma determinación para que los beneficios de este gobierno lleguen a cada rincón y a cada hogar de esta colonia", señaló la alcaldesa.

La gira comenzó con la entrega de la calle Cabalgantes, en el tramo comprendido entre Galardón y Rea, donde se rehabilitaron 761 metros cuadrados con una inversión de 2 millones 279 mil 865.73 pesos.

Posteriormente, la alcaldesa inauguró la renovación de la calle Prosperidad, también entre Galardón y Rea, donde se invirtieron 1 millón 873 mil 004.57 pesos para mejorar 627.40 metros cuadrados de superficie.

Finalmente, se entregó la repavimentación de la calle Chaparral, entre Cuenca de Burgos y Rea, donde la obra alcanzó una superficie de 558.27 metros cuadrados con una inversión de 1 millón 694 mil 909.91 pesos.

La alcaldesa afirmó que este sector padeció por mucho tiempo de las malas condiciones del pavimento y hoy, gracias a la inversión del Gobierno Municipal, las familias pueden circular por calles dignas y duraderas.

Además de la pavimentación, los trabajos incluyeron alumbrado público, banquetas y señalización, garantizando que las familias cuenten con calles funcionales y seguras que contribuyan al bienestar de toda la comunidad.