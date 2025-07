Acusan en transmisión a militares de robar en Nuevo Laredo

Un convoy militar fue acorralado por automovilistas indignados luego que un padre de familia acusara en una trasmisión en vivo que los soldados despojaron a su hijo de 50 mil pesos, mil dólares y varios teléfonos celulares.

Los militares, presionados por la multitud, devolvieron parte del dinero y se comprometieron a entregar el resto.

La transmisión en Facebook, que se extendió por más de tres horas, mostró al padre persiguiendo al convoy militar. Poco a poco, ciudadanos se sumaron a la búsqueda y lograron localizar a los soldados, acorralándolos con sus vehículos y exigiendo la devolución de lo que presuntamente robaron.

El inusual hecho ocurrió la noche del viernes y provocó tal revuelo que mandos del Decimosexto Regimiento de Sedena en Nuevo Laredo acudieron al sitio para contener a la multitud.

Los militares devolvieron mil dólares y sólo 2 mil pesos. El coronel David González Carrasco prometió entregar los 48 mil pesos restantes este sábado.

Miguel Ríos García, padre de la víctima, anunció que presentará este sábado una denuncia formal por abuso de autoridad, robo y otros delitos. Su abogado, Roberto Puente, ya gestiona la querella correspondiente.

Todo comenzó cuando el convoy militar, compuesto por 20 elementos a bordo de dos camionetas Cheyenne y un vehículo blindado tipo Sandcat, detuvo al joven hijo de Ríos García para una "revisión de rutina".

El joven salía de un negocio familiar de celulares ubicado en la Pulga de la Colonia Infonavit Fundadores, acompañado por dos empleados.

Durante la revisión, los soldados descubrieron dinero en la guantera y varios teléfonos celulares. Se los confiscaron, pidieron sus credenciales de elector y, antes de dejarlos ir, los amenazaron, al advertirles que no denunciaran nada o los iban a buscar en sus casas para "levantarlos".

El joven llamó de inmediato a su padre, quien se encontraba en Monterrey. En menos de una hora, Ríos García ya estaba en Nuevo Laredo buscando al convoy, acompañado por su hijo, quien decidió transmitir en vivo la búsqueda, denunciando lo ocurrido y pidiendo apoyo ciudadano.

La respuesta fue inmediata. Conductores que veían unidades militares comenzaron a reportar su ubicación. Finalmente, cerca de las 10:00 de la noche, en una gasolinera les indicaron que dos camionetas Cheyenne estaban con las luces apagadas sobre la Avenida Ruiz Cortines, entre Chihuahua y Fray Pedro de Gante.

Decenas de ciudadanos acudieron al sitio y rodearon a los soldados, bloqueando su movilidad. Ante la presión, los militares aceptaron negociar la devolución del dinero.

Aseguraron que los del vehículo blindado se llevaron una parte, pedían que no les grabaran para poder regresarles el dinero.

El hijo subió a una de las unidades militares con el celular aún transmitiendo, y grabó en audio la conversación, que planean presentar como prueba en la denuncia.

Al lugar también llegaron otras personas que afirmaron haber sido despojadas de dinero por militares. Dos más reclamaron que sus vehículos fueron golpeados por las Cheyenne durante la persecución.

El abogado Puente indicó que se configuran delitos como abuso de autoridad, robo, extorsión, amenazas, uso indebido de funciones y otros.

Ríos García agradeció el apoyo ciudadano y afirmó que no permitirá que el caso quede impune:

"Aunque me arreglen la troca y me entreguen lo prometido, la denuncia sigue; esto no es de hoy, es un patrón constante de abusos de su parte", advirtió.