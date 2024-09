Despiden a maestro que daba clases en aula improvisada en Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO, Tam.- Un maestro que durante 13 años dio clases en un aula improvisada en medio de carencias y a la intemperie a por lo menos 50 niños de multigrado en la primaria de un barrio marginado y sin transporte público, fue despedido por el ayuntamiento de Nuevo Laredo.



El cuarto, habilitado como salón de clases, con paredes hechas de block a medias, sin ventanas ni techo y si acaso una mallasombra encima amarrada de palos, se localiza en la colonia Los Artistas, hacia el oriente de la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo.

Incluso, los bancos son de todas las formas y la mayoría están rotos, en mal estado y sin pintura.

El maestro Efraín de la Cruz Manuel contó el viernes que al segundo día del inicio del ciclo escolar, es decir, el martes pasado, recibió la notificación del ayuntamiento de Nuevo Laredo, por medio de la Sebien, a cargo de Ernesto Ferrara Theriot, y de la Oficina de Educación municipal sobre su despido, sin aparentemente alguna causa justificada, lo que ha despertado indignación y provocado el apoyo de la población.

Dijo que además de su cese también fue dado de baja del grupo de WhatsApp del municipio, donde se daban instrucciones a los docentes.

"El día martes recibí la notificación de mi despido, me hicieron llegar el documento", indicó. Sin embargo, afirmó que, aunque no cuente con el salario del municipio, no abandonará a sus alumnos.

"Con respeto se lo voy a decir al Gobierno municipal", expresó: "Con sueldo o sin sueldo voy a seguir aquí, voy a apoyar a estos niños, no me voy a ir para abajo, le voy a dar para adelante".

Incluso, el próximo 5 de septiembre cumple los 13 años de ser maestro en dicha aula improvisada, pero esta semana fue despedido.

El caso se trata de una primaria con clave prestada de otra escuela, por lo que los niños a la hora de egresar cuentan con su certificado oficial para que puedan continuar sus estudios como lo han hecho, y trabaja con maestros municipales de apoyo.

Ante la situación de carencias que enfrenta esta primaria fronteriza y el despido del docente, la población comenzó a brindar su apoyo.

Habitantes de Nuevo Laredo, a partir de esta semana, han donado blocks, varilla, cemento, arena y material de construcción para terminar el aula en obra negra.

No obstante, aún carecen de recursos para construir el techo, por lo que piden el apoyo de la sociedad.

El profesor despedido no descartó que se pueda tratar de una represalia del municipio, ante el respaldo.

"Yo digo que a lo mejor son represalias, son momentos de enojo por parte de la Presidenta, pero yo creo en lo que estamos haciendo, no lo estoy haciendo yo, lo está haciendo la gente, la sociedad civil. Gracias al apoyo de ellos se está haciendo esta obra", reiteró.

"La verdad, yo en mi trabajo no me gusta faltar", externó, "Porque si yo falto me atraso en un tema, se atrasan los niños y más con los niños ¿por qué?, porque pues yo creo que uno es un compromiso con la educación y para eso estudian para ejercer su labor".