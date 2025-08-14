Asisten más de dos mil a Feria del Empleo en Nuevo Laredo

Con una asistencia superior a las 2 mil personas y la participación de más de 80 empresas, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo realizó con gran éxito la 3ra Feria del Empleo 2025, reafirmando su compromiso de la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas de impulsar el desarrollo económico y generar más oportunidades laborales para la comunidad.

El evento se llevó a cabo en el Centro Cívico, ofreció cerca de mil 500 vacantes en diferentes áreas, desde puestos operativos hasta perfiles profesionales especializados. Esta edición no sólo permitió a los buscadores de empleo tener contacto directo con los empleadores, sino que también confirmó la buena respuesta ciudadana y empresarial a esta iniciativa.





La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, destacó la importancia de este tipo de actividades para fortalecer la economía local y facilitar el acceso a empleos bien remunerados

Carmen Lilia Canturosas Villarreal Presidenta municipal de Nuevo Laredo.

Recordó que en las dos ediciones anteriores del año, realizadas en enero y mayo, se logró

a más de 3 mil 700 personas con una oportunidad laboral.

"Quiero agradecer a todas las empresas que participan y que hacen equipo con el gobierno municipal; este evento no hubiera sido posible sin la buena sinergia con el sector empresarial. Estoy segura de que muchos de los asistentes hoy saldrán con un nuevo empleo, con vacantes disponibles en maquiladoras, transporte, comercio, servicios y agencias aduanales"

La alcaldesa informó que durante la primera feria del empleo que se realizó en enero de este año, se logró vincular a 2 mil 165 solicitantes de empleo, mientras que en mayo cuando se realizó la segunda feria se pudo vincular a mil 600 trabajadores y asistieron 2 mil 200 personas.

Esta actividad forma parte de las acciones municipales para impulsar la inserción laboral y fortalecer el desarrollo económico de la ciudad.

La alcaldesa estuvo acompañada de la secretaría de Desarrollo Económico, Lorena Cavazos Muñoz, integrantes del Cabildo y funcionarios municipales que respaldan las acciones de impulso laboral en Nuevo Laredo.