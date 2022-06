Descartan en NLD brotes de Covid en las escuelas

Tocante a una publicación en donde se señalaba que la Secundaria General Emiliano Zapata, mejor conocida como Secundaria No.7, donde se informaba que esta institución educativa cerraría por contagios, dijo que esto fue en cierta forma falso y alarmante. Siendo que el plantel cerró por dos días, esto al detectarse 80 estudiantes que presentaban uno o dos síntomas parecidos a los de covid. Sin embargo, estos jóvenes regresarán a clases el próximo lunes.

"Acudimos este miércoles a la secundaria No.7, donde nos entrevistamos con el director Estuardo y estuvo presente el supervisor de esa zona escolar, el maestro Infante, además de una epidemióloga de la Jurisdicción, y se determinó que fue un mal entendido, una desinformación. Se publicó en redes sociales fuera de protocolo, una suspensión por incremento en casos de covid y, en realidad, era una suspensión del día martes y miércoles. Ya que el jueves la zona escolar completa tiene una suspensión por un taller de actualización que realizarán.

"Van a continuar el viernes con una suspensión general, donde los maestros se enfocarán en la descarga administrativa este viernes. En realidad se trató de dos días que se tomó la determinación (de enviarlos) a casa a cerca de 80 alumnos que presentaban algún síntoma distintivo de esta enfermedad viral, y a lo largo del día de ayer y hoy, estos alumnos han estado reportando de manera escalonada pruebas negativas, regresando el lunes respetando todos los filtros ya implementados y reglas de salud", mencionó Jáuregui Salazar.

Así mismo enfatizó en que el primer filtro para evitar brotes y contagios, debe ser en casa, donde es fácil que los padres detecten algún síntoma en los alumnos, inmediatamente notificar y sobre todo dejarlo en cuarentena, tomando en cuenta que se darán siete días, y el estudiante no se verá afectado por faltas en este tipo de situaciones, ya que se justificará su ausencia.

"Entonces aclarada la situación, no hay un brote, no hay un foco de infección en esta secundaria hasta el día de hoy. He sido también muy claro en el tema de que no se trata de ocultar una realidad. El día en que las autoridades sanitarias en coordinación con la Secretaría de Educación, detecten que hay un brote en una escuela, esa escuela se cerrará, y se tendrán que cerrar las que se tengan que cerrar cuando nos lo indique la autoridad sanitaria, ya que esto no es un caso de Nuevo Laredo", concluyó.