Se cumple hoy una semana sin ´Polito´

Cd. Miguel Alemán, Tam.

FFamiliares de Leopoldo César Rodríguez, quien es mejor conocido como "Polito", siguen buscándolo contando con el apoyo de la ciudadanía en general, pues este sábado ya se cumplió una semana de estar en calidad de desaparecido,

La ultima ves que se tuvo contacto con Polito fue luego de que personas desconocidos se lo llevaran por la fuerza de afuera de su domicilio en el poblado Los Guerra.

Ya se cumplió una semana que se llevaron a Leopoldo César Rodríguez (a) "Polito", de afuera de su casa ubicada en el poblado Los Guerra, donde siempre estuvo al pendiente de su mamá que falleció hace 2 meses,

Polito no tiene enemigos, no se mete con nadie, padece de nervios, no sabe leer, ni escribir, les agradezco de todo corazón, si saben de él, nos lo hagan saber", expresó su familiar.

Familiares y amistades de "Polito", tienen la esperanza de que pueda regresar sano y salvo a su hogar, pues todos quienes lo conocen, aseguran que él no es una mala persona, sino por el contrario, nunca ha hecho daño a nadie.