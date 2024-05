Suspenden las clases por enorme enjambre en primaria y kínder de Miguel Alemán

Miguel Alemán, Tam.- Debido a que un enorme y peligroso enjambre se formó en una residencia cercana, se suspendieron las clases en una primaria y un kínder del poblado Los Ángeles, sobre todo luego de que una persona fuera atacada por cientos de abejas.

Como medida precautoria, el Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) No. 6, a cargo del Profr. Joel Araguz, en coordinación con otras autoridades del sector educativo, tomó la decisión de suspender las clases tanto el jueves 16, así cómo este viernes 17 de mayo en la primaria "Mártires de la Revolución" y el jardín de niños "María Montessori".

Lo anterior a fin de poder proteger a los estudiantes, maestros y padres de familia del enorme y peligroso enjambre de abejas que tuvo que ser retirado de una vivienda del poblado Los Ángeles, para luego ser reubicado por parte del personal experto de la Dirección de Ecología y de Protección Civil y Bomberos, quienes emplearon trajes especiales para propia seguridad.

A su vez, el Profr. Jesús Rodríguez Andrade, reconoció la disposición del CREDE No. 6, de la Supervisión de Primarias No. 124 y de la Supervisión de Preescolar No. 12, por atender las recomendaciones de los expertos.

"Este viernes tampoco habrá clases en Primaria y Kinder de Los Ángeles, por abejas", informó desde la tarde del jueves el jefe del CREDE, Joel Araguz.