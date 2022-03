‘Seca’ al ganado la falta de lluvias

Felipe Fernández Martínez, quien es el presidente de la Asociación Ganadera que comprende de Guerrero a Nuevo Laredo mencionó que ya tiene 6 meses sin llover, lo que mantiene secas las presas y represas de los ranchos productores de ganado.

Dijo que esto ha motivado diversos problemas para los productores, quienes han tenido que acarrear agua a sus ranchos, así como llevar diésel hacia los campos para la quema de nopal y que el ganado tenga algo que comer, porque los pastos se han agotado, ya que son muchos meses sin lluvia.

Lo anterior origina gastos extras para todos los productores, ya que sólo llevando agua y alimentos podrían lograr que el ganado pueda sostenerse en el peso.

Indicó que ya son varios meses de que no llueve, teniendo siempre la esperanza que cayeran lluvias que regularmente llegan, pero en esta ocasión no ha ocurrido, lo que ha provocado que las presas y represas estén secas, aunado a que no hay alimento verde y fresco para que el ganado pueda pastar.

Las presas de la región ya se encuentran prácticamente secas, lo que viene provocando serios problemas para todos los productores de ganado.