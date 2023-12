Arde Los Guerra: Balaceras y persecuciones continúan

Cd. Miguel Alemán, Tam.- Las situaciones de riesgo por ponchallantas, balaceras y persecuciones entre grupos rivales de la delincuencia organizada continúan registrándose diariamente por diferentes sectores de la periferia de la mancha urbana de esta localidad, así como en el poblado Los Guerra, donde civiles armados se disputan el territorio.

La situación de riesgo más reciente se reportó alrededor de las 16:15 horas del lunes en el área del poblado Los Guerra, la cual se prolongó hasta 17:00 con ponchallantas que fueron lanzados sobre la carpeta asfáltica del Libramiento Manuel Cavazos Lerma, justo en el tramo comprendido en las inmediaciones del Conalep y la colonia Argüelles, de esta ciudad.

A pesar de las fuertes detonaciones de armas de fuego y de la gran movilización de unidades sospechosas de presuntos delincuentes, las autoridades civiles y militares no realizaron detenciones ni aseguramientos importantes.





MILITARES CATEARON PROPIEDAD EN LA ZONA CENTRO

Por otra parte, extraoficialmente trascendió que durante la tarde del domingo elementos de la Sedena participaron en un operativo especial para poder llevar a cabo una sorpresiva incursión en una propiedad privada, catalogada

como lujosa mansión, la cual se encuentra localizada sobre la calle Octava de la zona Centro y esquina con avenida Insurgentes, por donde tiene el principal acceso.

Para ello, los militares tuvieron que atravesar varias de sus unidades oficiales para cerrar la vialidad de los automovilistas que pretendían circular por la calle Octava y así desviar todo el tráfico por otras arterias aledañas, en tanto ellos realizaban sus acciones de revisión, las cuales duraron más de una hora.

Por último, cabe destacar que esta no es la primera ocasión en que la lujosa residencia es visitada e inspeccionada por las autoridades militares, quienes al parecer no encontraron delito alguno, pues al menos hasta el momento no han informado de los resultados obtenidos en dicho lugar.