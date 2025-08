Pareja se hace pasar por basureros para ´atracar

Una serie de robos domiciliarios están siendo perpetrados por una supuesta pareja que ha sido captada en diferentes sectores con una carriola y que se hacen pasar como recolectores de basura, por lo que ahora está siendo expuestos a través de las redes sociales.

En relación a este caso que se difundió en redes, rápidamente se dispararon los comentarios de usuarios y demás personas que se han visto afectados por los robos domiciliarios perpetrados por dicha pareja de sospechosos.

"También se meten a las casas a robar plantas y lo que se les atraviese, que les pongan un alto. Andan con una carreola una señora y un señor. Esto fue enfrente de la ESGAJA", refirió en su cuenta personal Jennifer Garza.

"Así viven en la Álvaro Obregón me roban a cada rato, nadie mira nada y los vecinos se la pasan afuera, me acaban de robar una puerta de forja, pesaba mucho y quien se la llevó, nadie vio y no es la primera vez que me roban", expresó Diana Estada.

Extraoficialmente trascendió que, de lo anterior, ya tiene conocimiento el personal de la Agencia del Ministerio Público Adscrita a la Fiscalía General de Justicia en el Estado con oficinas en esta localidad fronteriza.