Reinician inscripciones a Pensión del Adulto Mayor

Conscientes y preocupados por la situación económica de los adultos mayores, tanto el Delegado Federal de programas para el Desarrollo en Tamaulipas, Profr. Luis Lauro Reyes Rodríguez, así como el subdelegado de programas federales, Lic. Gastón Herrera, viene demostrando su lado humano e impulsando todas estas acciones para su rápida incorporación.

En ese mismo sentido, los Servidores de la Nación próximamente comenzarán a realizar recorridos por los diferentes sectores de esta ciudad, con la intención de poder visitar los domicilios de las personas mayores de 65 años que no puedan acudir personalmente al Centro Integrador de Bienestar y que deseen inscribirse en el programa federal Pensión del Adulto Mayor, a fin de que reciban su apoyo.

Los requisitos son presentar una copia de identificación oficial con fotografía (credencial de elector, cartilla, pasaporte, visa, etc.), así como el CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y número de teléfono de casa y/o celular.

"Si ya tienes 65 años cumplidos o conoces a alguien que no puede acudir a nuestras oficinas ubicadas en calle DIF de la colonia Niños Héroes y no está inscrito en el programa y desea obtener su pensión del Adulto Mayor de Bienestar, pueden llamarnos al (897)6880131 y con todo gusto lo visitará un Servidor de la Nación hasta su domicilio para poder realizar la inscripción", finalizó diciendo el C. P. Ibarra Peña.