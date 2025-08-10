Recuperan espacios para vecinos

A solicitud de los propietarios de predios campestres en el área de Las Américas y Las Quintas, con el apoyo de los elementos de la Guardia Estatal, brindó seguridad en una nueva jornada de trabajo y recuperación de espacios por parte de los vecinos.

De antemano, se reiteró el agradecimiento por todo el apoyo brindado a las familias por parte de los mandos y el personal de la Delegación Regional de la Guardia Estatal, del Operativo Frontera Chica y de la Coordinación Local de esa institución, responsable de la seguridad en Miguel Alemán.

Los elementos estuvieron brindando vigilancia presencial y perimetral a partir de las 9:00 de la mañana, para que las familias que deseen visitar sus propiedades lo hagan con tranquilidad.