Reconocen a los agricultores

Durante el primer festejo que se realizó por el Día del Agricultor, se entregaron reconocimientos póstumos y a la trayectoria a quienes año con año, con gran entrega y dedicación, con pasión y amor a su tierra, contribuyen con su noble labor a la alimentación de Miguel Alemán, de Tamaulipas y de México.

El C. Oscar Sandoval Nieves, acompañado del secretario de Desarrollo Rural, Lic. Juan José Garza Sánchez y de sus compañeros, felicitaron en su día, a nombre de la primera autoridad, a todas y todos los agricultores de Miguel Alemán.

De igual forma, estuvieron acompañados del jefe del Distrito de Desarrollo Rural No. 155, Ing. Martín García Trejo; del coordinador de Agricultura, Ing. Sabino Andrade Flores; del presidente de la Asociación de Usuarios de la Primera Unidad Miguel Alemán A. C., Ing. Uriel Barrera Garza; así como del presidente de la sociedad de producción rural San Pedro de Roma, C. Mariel Amaro Guerra Moreno, y del gerente general de esa organización, Ing. Belén Mena Zamora.

En el festejo hubo entrega de reconocimientos póstumos y por trayectoria a mujeres y hombres agricultores de Miguel Alemán.

RECONOCIMIENTOS PÓSTUMOS

Amando Bazán Mena

Domingo Garza García

Eloy Barrera Salinas

José Ángel Garza Solís

Leonte Garza Moreno

Manuel Benítez Barrera

RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA

Marianela García Nacianceno

Alfonso Benítez López

Amadeo Bazán Mena

Amador Benítez Guerra

Delfino Garza Hinojosa

Eloy López Pérez

Fabiola Falcón Moreno

Fernando Moreno Pérez

Guadalupe González González

Guadalupe Guerrero Hinojosa

Omar Garza Barrera

En este primer festejo del Día del Agricultor, los asistentes disfrutaron de una comida tradicional de la temporada, un guisado con calabacitas y elotes; así como de una rifa de regalos.