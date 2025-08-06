Un aparatoso accidente vial deja daños materiales

Un aparatoso accidente vial que se registró sobre el Boulevard Miguel Alemán, dejó considerables daños materiales en las unidades participantes; sin embargo, lo más importante fue que no se reportaron personas lesionadas de gravedad.

En dicho percance resultaron involucrados los conductores de un par de vehículos tipo sedán, los cuales se impactaron entre sí, cuando ambos circulaban alrededor de la rotonda.

Y es que uno de los conductores no cedió el paso y encima le invadió carril al otro que sí tenía vía libre, lo que generó múltiples reacciones en redes, incluso haciendo alusión a que las plantas de las jardineras obstruyen la visibilidad de los automovilistas que poseen vehículos de baja altura.

Cabe destacar que este tipo de accidentes suscitados alrededor de la rotonda, también se originan por la falta de cultura vial y conocimiento de los conductores que no respetan el derecho de paso que marca en el reglamento y tampoco ceden el paso.

De acuerdo al Reglamento de Tránsito y Vialidad, se establece que, en una rotonda, los vehículos que ya están dentro tienen preferencia de paso, sobre los que intentan ingresar.