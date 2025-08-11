Activan transporte estudiantil gratuito

En la víspera del inicio del Ciclo Escolar 2025-2026, se está invitando a todos los padres de familia de las colonias Mirador, Montebello y Presidentes, del poblado Los Guerra y colonias aledañas, así como de los poblados Guardados de Arriba y Los Ángeles, a inscribir a sus hijos en el Programa de Transporte Escolar Gratuito "Ruta Azul".

Los interesados en aprovechar este beneficio para sus hijos, ya pueden acudir a una de las 3 sedes para la entrega de la documentación requerida:

Las oficinas de la Coordinación de la "Ruta Azul" que se ubican en el Auditorio de la colonia Educación, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Las oficinas de la Secretaría que se ubican en la planta alta del edificio ubicado en Avenida Francisco I. Madero, también de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde

Y en el TAMUL de la colonia Santa Luisa, en el sector del poblado Los Guerra, de 5:00 de la tarde a 9:00 de la noche.

Los documentos que deben presentar al llenar la Solicitud son:

CURP del Estudiante.

Credencial de Elector del Padre o Tutor.

Comprobante de Domicilio.

Los padres de familia pueden sacar sus copias en la oficina ubicada en la planta alta a cargo del Li. Encarnación Peña González.

En este nuevo Ciclo Escolar 2025-2026, se garantizará el servicio de Transporte Escolar Gratuito a los más de 300 niños y jóvenes beneficiados con este bondadoso programa, único en su tipo en todo Tamaulipas.