Lamentan la muerte de ex primera dama

Gran consternación entre los diferentes círculos políticos y sociales de esta localidad fronteriza, generó el lamentable fallecimiento de la ex primera dama del municipio, Sra. Francisca Rodríguez de Canales.

Las autoridades locales extendieron sus más sentidas condolencias a familiares y seres queridos de la ex primera dama, quien era ampliamente apreciada por el grueso de la población miguelalemanense, ya que durante su gestión (1984-1986) como Presidenta del Sistema DIF Municipal y luego en años posteriores, siempre se distinguió por ayudar a quienes menos tienen y más necesitan.

"La familia priísta de esta ciudad, lamenta profundamente el sensible fallecimiento de una gran guerrera y excelente ser humano, la Sra. Panchita Rodríguez de Canales", publicó en su página el instituto político del tricolor.

"El Lic. Servando López Moreno y la Sra. Sandra Garza de López, expresan sus más sentidas condolencias a la familia Canales Rodríguez y seres queridos de la ex primera dama, Sra. Panchita Rodríguez de Canales", decía otra de las publicaciones difundidas en redes.