Agradecen donación de quijadas de la vida

La población miguelalemanense agradece al Departamento de Bomberos y al Departamento de Policía de la hermana ciudad de Roma, Texas, por la donación de un equipo hidráulico de "Quijadas de la Vida" que será de gran apoyo en las acciones de rescate que realizan los elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.

Acompañado de varios funcionarios, la primera autoridad hizo entrega del equipo que Miguel Alemán recibió en donación, al personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, a cargo del C. Luis Oziel Ramos Del Ángel.

Reconoció a integrantes del cuerpo edilicio por las gestiones realizadas ante el jefe de Policía y Bomberos de la hermana de Ciudad de Roma, Iv Garza, a quien agradeció la donación del equipo que será de gran utilidad para salvar vidas en casos de emergencia.

De igual forma, el edil reiteró su agradecimiento a todas las autoridades de la Ciudad de Roma, encabezadas por Mayor Jaime Escobar Jr.