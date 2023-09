Invita IMSS a vacunar a niñas

El personal médico de la Unidad Médica Familiar No. 19 del IMSS invita a las madres de familia que tengan niñas de 11, 12 y 13 años de edad que no se hayan vacunado contra el Virus Papiloma Humano.

Cd. Miguel Alemán, Tam.

El personal médico de la Unidad Médica Familiar No. 19 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) invita a las madres de familia que tengan niñas de 11, 12 y 13 años de edad que no se hayan vacunado contra el Virus Papiloma Humano (VPH), a que acudan a la clínica a vacunarse, sin importar que no sean derechohabientes.

Lo único que deben hacer es presentar el CURP y acudir en un horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, en la UMF No. 19 del IMSS ubicada en la calle Octava, entre Avenida Venustiano Carranza y Manuel Hinojosa, en la Zona Centro de esta ciudad.