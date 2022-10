Desaparece trailero en Miguel Alemán

"No soy de publicar esto, pero desde antier (sábado) en la tarde no sabemos nada de mi papá de nombre Martín de Jesús Reyes Guardiola. Él es trailero de profesión, es gente de bien y no se mete con nadie; es conocido aquí en Alemán y nos tiene a todos muy preocupados. Si alguien sabe algo de él se pueden comunicar conmigo, o nos pueden apoyar con una oración de fe para que pronto llegue a casa", publicó en su cuenta personal Martín RN, quien no precisó más detalles al respecto.