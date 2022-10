Desaparece en carretera un pasajero de autobús

"Ayer (Sábado) venía de Monterrey, pero no llegó a Miguel Alemán, lo último que supe fue que iba llegando a Gral. Treviño como a eso de las 10:00 a.m. y de ahí perdí contacto con él, a ver si me pueden dar información alguien que sepa algo o que haya venido en el camión que pueda darme información que fue lo que le pasó", publicó su familiar a través de las redes.

De acuerdo a su familia, Salome Rivera Moreno venía con destino a Miguel Alemán, pero aparentemente ni siquiera habría alcanzado a llegar a la división de estados, pues todo parece indicar que perdieron contacto con él, poco antes de llegar a los límites de Nuevo León con Tamaulipas.