Cierran operaciones de manera definitiva

Miguel Alemán, Tam.

Como resultado de la imperante crisis económica por la que atraviesa el comercio local provocada por la inseguridad e incesante ola de violencia entre los grupos criminales, algunos establecimientos se han visto obligados a cambiar su ubicación más al centro de la ciudad, mientras otros hasta han tenido que cerrar sus puertas definitivamente.

El caso más reciente de un cierre total es el establecimiento de comida rápida denominado "Church´s Chiken", mejor conocido a nivel local como "El Pollo Church´s", el cual ha suspendido permanentemente todas sus operaciones en esta localidad fronteriza desde el pasado martes, lo cual generó asombro entre la población que gustaba de ese tipo de comida.

Dicha sucursal de esa cadena de restaurantes contaba ya con dos décadas de estar funcionando en esta ciudad, pero también trascendió que en esta ocasión ya no habría renovado su contrato de arrendamiento que sostuvo durante los últimos 10 años con el dueño del edificio.

Tras darse a conocer el cierre del lugar, comenzaron a generarse reacciones encontradas al respecto, así como recuerdos muy variados, tanto de los clientes, empleados y ex empleados del establecimiento, al igual que de otros pequeños comerciantes y empresarios locales.

"Tantos años, tantas risas, tantos enojos, tantos sustos, tantos recuerdos, me llevo lo más valioso, el haber conocido a las personas que conocí, tantos recuerdos tan bonitos, el haber sido compañeros por tantos años de ell@s los extrañaré a todos, no es nada fácil el decirles adiós, me duele mucho, pero desgraciadamente no hay nada por hacer, me doy cuenta y apenas abrí los ojos de que nunca hay que hacer más por una empresa, como bien me lo decían, sólo lo que es y ya, pero bueno ahora ya es muy tarde para eso", refirió una empleada.

"Gracias a tod@s mis compañer@s por tan bonitos recuerdos, tantos momentos que pasamos, gracias por todo, los extrañaré demasiado, dios los bendiga y los proteja siempre, me los llevo en mi corazón y en mis recuerdos", expresó otra.

"Gracias a todos nuestros clientes, por haber sido parte de nosotros, a los clientes tan fieles que tuvimos, también me llevo recuerdos de ustedes, algunos nos alegraban el día con sus bonitos comentarios", comentó la ex empleada Marifer Sánchez Tejada.