Fundación Animal de Miguel Alemán anuncia cierre de refugio

Cd. Miguel Alemán, Tam. La Fundación Respeto Animal, A. C., se vio obligada a realizar el cierre de su refugio animal, así lo anunció el fin de semana la titular responsable en su calidad de presidenta de esa agrupación sin fines de lucro, Sra. Rosario García; quien a través de la página oficial también hizo público su agradecimiento y reconocimiento para todos sus compañeros de labores.

Sin embargo, no quedaron muy claras las causas que obligaron para el cierre del refugio temporal, ni tampoco se detalló sí la Sra. García estaría separándose del cargo y responsabilidad, mucho menos los motivos.

No obstante, García sí aclaró que las diferentes acciones, como son las campañas de esterilización de mascotas, de todas maneras, continuarán realizándose por parte del excelente equipo humano, del cual dijo se despedirse.

"Se dieron cuenta que, en mi mensaje de cierre de la fundación, no me despido del excelente equipo de trabajo que hemos construido y no lo hice porque las campañas de esterilización a bajo costo continuarán (solo campañas) por lo menos mientras alguien más abra un refugio y haga campañas", dijo.