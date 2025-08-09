Tamaulipas

Festejan a jóvenes con carrera y rodada

Quienes deseen participar pueden competir corriendo; o llevar bicicleta y patines para participar en este recorrido 
  • Por: El Mañana Staff
  • 09 / Agosto / 2025 -
Cbtis No. 125 realizará este domingo 10 de agosto la Rodada y Carrera por la Paz y Contra las Adicciones.

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Juventud, el Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (Cbtis) No. 125 realizará este domingo 10 de agosto la Rodada y Carrera por la Paz y Contra las Adicciones, en coordinación con el Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVE).

 Todos los jóvenes están invitados a participar y pasar un domingo de gran ambiente familiar y sana convivencia deportiva.

 El director del IMJUVE, Lic. Javier Sánchez, señaló que todos los jóvenes que deseen participar pueden competir corriendo; o llevar bicicleta y patines para participar en este recorrido.

