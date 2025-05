Invitan a campaña de esterilización

Convencidos de que esterilizar a las mascotas es un acto de amor, se impulsa e invita a aprovechar la Campaña de Esterilización, programada para este domingo 18 de mayo en el Centro Cívico de Miguel Alemán.

Así lo anunciaron las autoridades y defensores de los derechos de los animales, quienes revelaron que el registro para esterilizar perros y gatos se puede realizar directamente al WhatsApp (891)-105-6579.

Los costos varían según el peso de las mascotas, y los requisitos son los siguientes: ayuno mínimo de 8 horas, sin pulgas ni garrapatas, no en celo, no embarazadas y no lactando.