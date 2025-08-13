Asegura el Ejército camioneta mounstro

Como parte de las acciones que se realizan dentro del Operativo "Frontera Norte", elementos del Ejército Mexicano llevaron a cabo el aseguramiento de una unidad motriz tipo "Monstruo"; es decir, acondicionada con blindaje artesanal en esta localidad.

Aunque las autoridades militares y federales no han emitido algún comunicado oficial, ni tampoco brindaron mayores detalles al respecto, el aseguramiento trascendió de manera extraoficial desde la tarde del pasado lunes.

Todo parece indicar que la unidad que fue asegurada, se trata de una camioneta 4 puertas con doble rodado y gruesas placas metálicas que habrían sido acopladas o soldadas como parte adicional a la carrocería original; es decir, como blindaje, el cual fue fabricado de manera artesanal.

Por último, cabe destacar que dicha unidad fue asegurada días después al lote de unidades tipo "Monstro" que fueron desmanteladas y destruidas recientemente en Cd. Reynosa, Tamaulipas.



