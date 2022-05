Alertan por billetes falsos

"Le pido por favor a esa persona que hizo el daño,- porque fue un mal, lo que hizo,- que se acerque a la nevería por favor, ya que se le da una oportunidad para que vaya y arregle ese incómodo momento", comentó Vanessa Domínguez.

"Se le pide por favor que sea responsable, no se le dirá nada, solamente queremos que pague la mercancía adquirida", dijo la responsable del negocio.

"El negocio tiene cámaras y se les pide a la persona correspondiente que valla por favor, no es justo que sean personas abusivas y de mala fe", advirtió.

"No haga caso omiso, le pido por favor señor que pase, ya que si usted no es responsable, afecta a una familia, ya que tienen que pagar un dinero que no es necesario pagar, por favor acuda al negocio", finalizan diciendo.