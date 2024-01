Atropellan a perrito;deambulaba desorientado

Cd. Miguel Alemán, Tam.

Gran revuelo generó entre usuarios de las redes sociales, el caso de un ejemplar canino que anduvo deambulando desorientado por varias semanas, hasta que lamentablemente fue atropellado sobre el Boulevard Miguel Alemán, por lo que la Fundación "Respeto Animal, A. C.", intervino rápidamente en su ayuda, contando también con la colaboración y aportación de la persona que les reportó el accidente.

LA INTENCIÓN NO AYUDA SI NO VA DE LA MANO DE LA ACCIÓN

"Urge una persona o Fundación que atienda a un perrito atropellado frente a Jomar", publicaron en redes, tras el accidente.

"Este perrito tiene más de 3 semanas vagando y lo reportaron varias veces".

SOLICITARON AYUDA PARA PODER OPERAR PERRO ATROPELLADO

"Ayuda para operar el perrito atropellado en el Boulevard Miguel Alemán; está fracturado y requiere de una intervención quirúrgica", comentaron.

"Pueden comunicarse al (897)107-0224), con la persona que lo rescató", finalizó diciendo la publicación.

La famosa frase "QUE ALGUIEN LO AYUDE" está comprobado que NO ayuda, nunca apareció ese "ALGUIEN" hasta que lo atropellaron y siguieron con la misma frase, pero nadie dijo YO SOY ESE ALGUIEN. Hasta que me hablaron por teléfono y quien lo reportó estuvo de acuerdo en apoyar con la cantidad que fuera, pero ayudó y mucho", refirió la Presidenta de la Fundación "Respeto Animal, A. C.", Sra. Rosario García.

"Gracias a Cray Garza, miembro de esta fundación y a la veterinaria Marysol Montoya por apoyar siempre. El perrito ya está a salvo", comentó García.

"Gracias a las personas que han donado para su atención médica, Dios les devuelva su donativo multiplicado", continuó diciendo.