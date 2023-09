Tienen nuevo párroco

Cd. Mier, Tam.

El presbítero Ángel Adolfo Rivera Montoya ha sido nombrado por el Administrador Apostólico, párroco de la parroquia de la Inmaculada Concepción en este pueblo mágico.

"Agradecemos al Pbro. Jesús Infante, por todo el tiempo brindado al frente de dicha comunidad católica", expresaron los feligreses que despidieron a su antecesor.

"Pidamos a Dios que ilumine e impulse el ministerio que desempeñará el padre Ángel", comentó la comunidad católica.

La toma de posesión será el próximo domingo 22 de octubre a las 12:00 p.m.

"Nuevamente Dios ha tocado a mi puerta y me pide que lo siga en una nueva encomienda, le pido a él que me acompañe y que ella, la Inmaculada Concepción me acompañe en esta nueva encomienda. ¡Gracias Señor por tanto amor!", finalizó diciendo Rivera Montoya.