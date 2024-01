Ya no pueden regresar a EU al venir al doctor

Matamoros, Tam.

La hondureña Karla Dinora Sauceda Vázquez decidió regresarse de Estados Unidos a México para atender a su hijo que necesitaba de una consulta médica y ahora ya no puede volver de nueva cuenta al vecino país.

Karla Dinora narró que ella ingresó a la Unión Americana en mayo del año pasado, teniendo una cita con el juez, pero hace poco debido a que su hijo tuvo problemas de salud y en México ya lo habían atendido de buena manera decidió regresarse.

Pero "cuando intenté regresar a Estados Unidos, en las inmediaciones del Puente Nuevo me impidieron continuar, ya que me pidieron sus papeles (del hijo) los cuales no traía, les di mi nombre y cuando me checaron me dijeron que ya tenía una orden de deportación a mi país, que ya se me había notificado en el domicilio en donde vivía", dijo.

Explicó que si ella se hubiera quedado en dicho domicilio, la hubieran llevado hasta Honduras, ya que estaba la orden de deportación, pero la necesidad de una atención médica de su hijo fue lo que la trajo de nueva cuenta a territorio nacional.

Resaltó que quienes logran pasar con cita a través de la plataforma digital, les están dando la cita en menos de un mes para presentarse a la Corte, a donde hay que ir para buscar quedarse en los Estados Unidos.

CACERÍA ABIERTA

"Pero cuando vamos, hay a quienes no los dejan llegar con el juez, apenas llegan a la Corte y hay guardias que les dicen que quedan arrestadas y serán deportadas a sus países de origen; no nos están respetando las evidencias que presentamos para pedir el asilo", indicó.

Aseguró que les están dando una deportación directa, después de tanto esperar para obtener la cita, llega el día, cruzan y al poco tiempo son deportados a sus países de origen.

Karla comentó que ella se regresó con todos sus hijos que son cuatro. En estos momentos en Matamoros se dedica a la venta de arepas.

"Yo voy a volver intentar regresar a Estados Unidos, pero lo voy hacer de manera legal como pasé la primera vez; me imagino que yo tengo la oportunidad de explicarle al juez del porqué salí de Estados Unidos y que se me generó la deportación, tendré que enfrentarme a ello", concluyó.