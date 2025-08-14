Entregarán libros y útiles escolares

El Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede) en Matamoros garantizó que todos los alumnos de educación básica contarán con libros de texto gratuitos, mochilas y paquetes de útiles escolares desde el primer día de clases, programado para el 1 de septiembre.

La titular del Crede, Mara Castillo Marín, informó que la distribución de libros para primaria y secundaria ya se encuentra concluida en su totalidad. Cada supervisión escolar tiene en resguardo el material para realizar la entrega oportuna en las escuelas, asegurando que esté en manos de los alumnos antes del arranque del ciclo.

En el caso del nivel preescolar, detalló que la entrega de libros se llevará a cabo la próxima semana y concluirá a más tardar en la siguiente, con lo que se completará la cobertura en los tres niveles de educación básica: preescolar, primaria y secundaria.

En cuanto a las mochilas y paquetes de útiles escolares, Castillo Marín señaló que su recepción comenzará el 20 de agosto. A partir de esa fecha, camiones con el material arribarán a Matamoros para ser distribuidos directamente en los planteles, de manera que cada estudiante reciba el apoyo a tiempo.

"La encomienda del señor gobernador y del secretario de Educación es clara: que cada alumno de Tamaulipas, desde preescolar hasta secundaria, cuente con sus útiles y libros gratuitos, sin que la economía familiar sea un impedimento para su aprendizaje", enfatizó.

Este esfuerzo, recalcó, busca que el arranque del ciclo escolar 2024-2025 se dé en condiciones óptimas para todos los estudiantes, garantizando la equidad educativa y apoyando a las familias en un momento en el que los gastos por el regreso a clases suelen ser elevados.