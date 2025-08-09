Evalúan retomar ruta de transporte

A pesar de la baja afluencia de usuarios por la temporada vacacional, la Ruta 19 del transporte público —que conecta la colonia Casablanca con diversos puntos de la ciudad— reanudó operaciones con dos unidades activas, informó Rafael Cortés, delegado del Transporte en Matamoros.

"Hace 15 días se incorporaron cinco unidades, pero debido a la poca participación de la ciudadanía, actualmente sólo están operando dos: una en la mañana y otra en la tarde", detalló Cortés. Las unidades salen desde la colonia Casablanca y cubren un trayecto que incluye Quinta Real, la Sexta, Fuente Empresa, entre otras colonias del sur oriente de la ciudad.

El funcionario explicó que la baja demanda se debe principalmente a la temporada vacacional, pero aseguró que el servicio se mantendrá activo con las unidades actuales.

Respecto a otras rutas, Cortés informó que se está en pláticas con concesionarios para evaluar el posible regreso de la Ruta 25, conocida como la de Cabras Pintas, la cual podría reiniciar operaciones próximamente.

Además, destacó que la Delegación de Transporte realiza visitas constantes a las terminales para revisar el estado físico de las unidades: "Revisamos desde el estado de los asientos, llantas, limpieza de pasamanos, hasta condiciones generales de seguridad. Es un proceso que realizamos cada cinco días, y los concesionarios han respondido favorablemente", afirmó.

Finalmente, el delegado hizo un llamado a la ciudadanía a reportar cualquier anomalía en el servicio y reiteró el compromiso de mantener un transporte público eficiente, seguro y digno para los usuarios de Matamoros.