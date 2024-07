Adeudan mayoría el pago del agua a JAD Matamoros

Matamoros, Tam.- La Junta de Aguas y Drenaje tiene, actualmente, una cartera vencida sobre los 3 mil millones de pesos, esto debido a que de los 180 mil usuarios que hay registrados, sólo el 47 por ciento paga el servicio.

El gerente de la paramunicipal, Marco Antonio Hernández Acosta, comentó que debido a esta situación es que la JAD obtiene bajos recursos sólo para poder sacar adelante el gasto corriente, haciendo falta más para avanzar en cuanto a rehabilitación de caídos y otras necesidades.

"Obviamente, nosotros gestionamos recursos ante las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que se asignen recursos, como ya sucedió para rehabilitar 40 caídos, lo ideal es que con el pago de todos los usuarios vayamos avanzando en este tema", dijo.

Destacó que en base a estos estudios, un poco más de 90 mil usuarios no paga el servicio del agua y se está acudiendo a los domicilios para verificar en qué condiciones están los domicilios, ya que hay varios casos en donde ya tienen años que no viven en el lugar y no lo han dado de baja, pero esto genera intereses.

Comentó que es por eso que se eleva la cartera vencida, ya que hay domicilios que no han sido dados de baja, mientras que en donde sí están habitados se les invita a que hagan un convenio para que se vayan poniendo al corriente con la JAD.

Recordó que, incluso, en estos momentos se tiene vigente el programa de condonación de recargos, en donde algunos usuarios se han acercado y en base a ello se trata de recuperar un poco de estos recursos que se tienen en este estatus.

Hernández Acosta exhorta a deudores para que se acerquen para llegar a un acuerdo y evitar que la cartera vencida siga aumentando, además que de esta manera se cuentan con recursos para invertir en la ciudad.