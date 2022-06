Temen al Covid-19 los restauranteros

Los empresarios restauranteros tienen termo que regresen las restricciones por el incremento de casos de Covid-19 en las últimas semanas, esto a consecuencia de que no se están tomando en cuenta medidas sanitarias que se han dado a conocer por parte de las autoridades de salud.

El vicepresidente de afiliación de la Cámara Nacional de la Industria Alimentaria y Alimentos Condimentados (Canirac), Pablo Reyna Quiroga lamentó que algunos sectores se hayan relajado al grado de que se elevaron los casos positivos, lo que preocupa al resto de los empresarios.

"Esperemos que no regresen las restricciones, considerando que nosotros somos los más afectados, nosotros hacemos todo lo posible por cumplir con las medidas sanitarias, pero muchos no, es ahí en donde esta el problema que no trabajamos todos en esta prevención", dijo.

Manifestó que afortunadamente la mayoría de la población ya tiene la vacuna contra este virus, pero hay casos en donde no se han inmunizado y es ahí en donde también puede haber problemas en cuanto a los contagios.

"Hay muchos que están confiados que ya no va a pasar nada, que no todo sigue igual, esto provoca que haya un aumento en los contagios, no debemos de bajar la guardia, tenemos que seguir con todas las medidas sanitarias que se han recomendado", comentó.

Reyna Quiroga indicó que se espera que no haya restricciones de nueva cuenta, porque sin duda alguna la economía del sector restaurantero se volvería a ver afectado económicamente como sucedió en el inicio de esta pandemia.