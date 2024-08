Llega aumento al transporte público en Tamaulipas

Matamoros, Tam.- A partir de hoy jueves, 1 de agosto, la nueva tarifa en el transporte público, en todo Tamaulipas, será de 11 pesos, mientras que las personas adultas mayores, estudiantes y con alguna discapacidad pagarán 8 pesos, de acuerdo al decreto publicado en el Periódico Estatal de Tamaulipas.

Por lo que a partir de este día, los usuarios del transporte público en todos los municipios de Tamaulipas tendrán que pagar dos pesos más, comparado con el día de ayer, en donde aún pagaban nueve.

Sin embargo, el secretario general del Futaammyc en Matamoros, Gilberto Tapia Alvarado, aseguró que en el caso de este municipio no hay información alguna, hasta que las autoridades estatales lo den a conocer por medio de las delegaciones del transporte.

"Hasta el momento no nos han notificado que ya se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, pero vamos a esperar si es real y que nos indiquen las autoridades del transporte las nuevas tarifas que vienen para este servicio", manifestó el secretario general del Futaammyc en Matamoros, Gilberto Tapia Alvarado.

"El incremento que venga para nosotros es bueno; ahorita, yo no he visto nada sobre que si ya se publicó o no el decreto o las nuevas tarifas. Vamos a esperar a que nos notifique la autoridad para poder hacer efectivo si es que ya se presentó este incremento", dijo.

Destacó que esta alza ya se estaba esperando desde hace tiempo, ya se había dado a conocer que en estos meses se estaría dando el ajuste, "Pero te repito, nosotros no hemos sido notificados, tenemos que esperar a que las autoridades nos den la indicación y nos confirme las tarifas que se tendrá en Matamoros.

Según las nuevas tarifas, estarían quedando en los 11 pesos el peaje en lo general, 8 para estudiantes, adultos mayores y discapacitados.