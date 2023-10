Toman profesores supervisión escolar

Nosotros tomamos la supervisión desde horas de la mañana de este miércoles, pidiendo de esta manera a las autoridades educativas el cambio en la supervisión, no queremos al compañero en este sector". Eleazar Ortiz Alvarado, secretario general de la delegación DI-234

Un nuevo conflicto surgió en el sector educativo relacionado con la escuela primaria "Rafael Betancourt Betancourt" y la Justo Sierra, al grado que los maestros tomaron la supervisión escolar número 189 de primarias.

En esta ocasión los catedráticos están pidiendo la destitución del supervisor Jorge Alejandro Ollama Guerra debido a una serie de irregularidades que ha venido cometiendo, incluyendo la falta de respeto a los compañeros de profesión, confirmó Eleazar Ortiz Alvarado, secretario general de la delegación DI-234 de la zona escolar en mención.

Destacó que en el caso de la Rafael Betancourt ya es de todos conocido el problema que se presentó con la venta de una techumbre y los recursos que no se reportaron, pero además, el supervisor intentó hacer divisionismo entre la clase trabajadora educativa.

"Lo último fue lo que pasó con una maestra de la Justo Sierra a quien le exigía que le pidiera disculpas de una manera prepotente y humillante de un tema que en realidad no sucedió", dijo.

Resaltó que ya es de todos sabido que el maestro supervisor viene de otra zona en donde también generó inestabilidad laboral, y ahora está intentando hacer lo mismo y no se va a permitir, afirmó.

"Nosotros tomamos la supervisión desde horas de la mañana de este miércoles, pidiendo de esta manera a las autoridades educativas el cambio en la supervisión, no queremos al compañero en este sector", afirmó.

PREPOTENTE

La maestra de la escuela primaria "Justo Sierra", María Lourdes comentó que el enojo del supervisor fue por declarar a medios de comunicación que hay la necesidad de que se asigne un director, "De ahí fue que se tomó para asegurar que se había generado una falta de respeto, lo cual no es así. Es cierto nos falta un director, pero no hay nada de malo decirlo a la prensa, él lo tomó de una manera negativa y por eso quería que le pidiera disculpas, pero de una manera poco respetuosa se me pidió", manifestó.

"Ante esta situación que se está presentando con el supervisor es que están pidiendo su cambio para evitar que se sigan presentando más irregularidades por parte del maestro", indicó.